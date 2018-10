Mercato Inter, ufficiale l’ingaggio del calciatore francese

Il calciatore sotto contratto ufficiale

L‘Inter ingaggia il diciassettenne Christopher Attys, centrocampista proveniente dall’US Torcy. Il calciatore ha sostenuto un provino ad Appiano, anche con la prima squadra, convincendo la dirigenza nerazzurra ad offrirgli il primo contratto. La notizia è stata confermata dallo stessa squadra transalpina che sottolinea come il neo-nerazzurro sia il quarto calciatore, under 17, a trasferirsi in un club professionistico.

In ordine di tempo, è il secondo che intraprende un’avventura nel campionato italiano. Michel Ndary Adopo è stato ingaggiato qualche mese fa dal Torino di Walter Mazzarri. Il club francese augura ad Attys le migliori fortune per la nuova sfida.