Mercato Inter, Politano ha firmato il contratto. Il giocatore…

Il giocatore lascia la sede da un’uscita secondaria

Matteo Politano, poco dopo le 20, ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime cinque stagioni. L’esterno nerazzurro, stando agli aggiornamenti di Nebuloni, giornalista di Sky sport, dovrebbe essere ufficializzato domani dopo il deposito del contratto e la seconda parte di visite mediche in programma all’Humanitas. L’esterno ex Sassuolo si prepara ad iniziare una nuova avventura, un’avventura a tinte nerazzurre.

Lo stesso ex numero 16 del sassuolo ha poi lasciato la sede in macchina da un’uscita secondaria (come dimostra la foto scattata dall’inviato di ID Luca Leoni). la giornata di domani dovrebbe definire gli ultimi dettagli e ufficializzare il trasferimento dell’azzurro nella società di Corso Vittorio Emanuele.

Intorno alle 20.30, invece, anche la contropartita, inserita nella trattativa, ovvero Odgaard, attaccante danese classe 1999. Il bomber, ex Primavera, è cresciuto molto nel corso della passata stagione. Il gigante nordico ha messo in mostra doti atletiche importanti, ma anche una tecnica sopraffina.

Anche il capitolo cessioni si avvicina alla conslusione. Nella giornata di oggi, venerdì 29 giugno, Ausilio ha venduto Biabiany e Dimarco al Parma. Inoltre, anche Carraro e Bettella sono stati ufficializzati all’Atalanta. L’Inter ha così raggiunto quota 45 milioni di plusvalenze, la quota richiesta dalla Uefa.