Mercato Inter, Nainggolan chiama un suo ex compagno: i dettagli

Radja Nainggolan la chiave per aprire il mercato dell’Inter in prospettiva. Un ex compagno di squadra del belga stuzzica la fantasia di Ausilio e soci.

Domenica pomeriggio c’è Inter-Cagliari a San Siro. Una partita dai mille spunti. Un match speciale per il grande ex Radja Nainggolan, ad esempio. Il grande ex. Dalla Sardegna è cominciata la sua ascesa nel grande calcio. Lo stesso percorso può farlo un altro giocatore. Di chi si tratta?

Nicolò Barella verso l’Inter? Nainggolan chiama il suo ex compagno. Il centrocampo del futuro.

Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Nicolò Barella può essere un obiettivo concreto per il centrocampo dell’Inter. Classe 97, il centrocampista centrale rappresenta il prototipo del regista moderno e del giocatore tuttocampista. Un grandissimo prospetto del calcio italiano su cui la società nerazzurra può mettere le mani.

Magari con la mediazione del suo vecchio compagno di squadra Nainggolan. I due sono molto amici e, peraltro, condividono anche lo stesso agente, Alessandro Beltrami. Inter-Cagliari interessante anche da questo punto di vista. Se non altro per cominciare a parlarne e ad ammirarne le prestazioni dal vivo. Poi si vedrà.