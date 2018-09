Mercato: Inter e Napoli pronte all’assalto del centrocampista Lobotka

Occhi puntati sul compagno di squadra di Skriniar e Hamsik: è lui il nome nuovo per il centrocampo

Gli impegni delle Nazionali durante il campionato in corso fanno anche da scenario a possibili manovre di mercato per i vari club. Artefici di ciò sono soprattutto i protagonisti della serie A che cercano di consigliare i propri connazionali ai dirigenti delle proprie squadre. In casa nerazzurra ci ha pensato Skriniar a fare da intermediario tra un suo compagno di squadra in Nazionale e gli osservatori nerazzurri. Nelle ultime ore, infatti, Ausilio sembra aver messo gli occhi sul centrocampista Stanislav Lobotka. Classe 1994, gioca nel Celta Vigo e nonostante la sua giovane età ha già attirato l’attenzione di vari club.

Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbero solo i nerazzurri ma anche il Napoli che ha come portavoce Hamsik, come ha riportato calciomercato.com. Lobotka cercherà di ben figurare già nella gara della Repubblica Ceca contro l’Ucraina dove dovrebbe partire titolare in compagnia del nerazzurro Skriniar. Inter e Napoli sono pronte all’assalto e chissà se non inizieranno a muoversi già dopo la gara di stasera.