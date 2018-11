Mercato Inter, Ausilio attento: sfuma inaspettatamente il calciatore

Ausilio non si ferma più

L’Inter è una società ambiziosa e saranno mirati obiettivi prestigiosi. L’idea del neopresidente Steven Zhang è chiarissima. Dopo il quasi imminente arrivo in società di Giuseppe Marotta, si pensa anche al calciomercato. Quest’anno la squadra è partita benissimo ed i segnali lasciano soltanto sensazioni positive. Tutti stanno rispettendo al meglio i propri ruoli. Così in questa fase dove il calciomercato sembra esser chiuso, c’è chi lavora senza farsi troppo notare.

Uno di questi è proprio Piero Ausilio, molto impegnato a trovare un centrocampista per Spalletti ma soprattutto l’erede di Samir Handanovic. E’noto ormai l’interesse per il portere Alphonse Areola, il quale vedrà scadere il contratto nel prossimo giugno.Una pessima notizia per l’Inter arriva direttamente dalla Francia. Secondo Calciomercato.com,però, il francese avrebbe già raggiunto un accordo verbale con la società parigina per prloungare la sua avventura fino al 2023 con uno stipendio da 5 milioni di Euro. Se così dovesse essere, in Corso Vittorio Emanuele si dovrà cambiare obiettivo. Come successore dello sloveno sono monitorari anche il portiere del Barcellona Cilessen ed il talento dell’Ajax, Andre Onana.

Centrocampo

Impellente sarà l’acquisto a metà campo, qualora i nerazzurri continuassero l’avventura in Champions League. Spalletti sta cercando di recuperare tutti, e il rilancio di Joao Mario contro la Lazio nè la dimostrazione. Piace molto Nicolò Barella anche se, nelle ultime ore, prende corpo la trattattiva con Veretout della Fiorentina. Nell’affare potrebbe entrare Roberto Gagliardini.