Mercato, Inter-Andersen? Arrivata l’offerta nerazzurra, la Samp valuta

Mercato Inter, offerta alla Sampdoria per Andersen di circa 18 milioni. I blucerchiati aspettano, occhio alla Roma.

Non solo campionato e Champions, in casa Inter c’è sempre il mercato come tema caldo. Ausilio, e a quanto pare Marotta, sono al lavoro per portare in nerazzurro qualche rinforzo nella finestra del mercato invernale di gennaio. Molti i nomi ma poche le certezze. Si tenterà un nuovo assalto a Modric, sempre più insofferente nel Real Madrid. Inoltre si cercherà un nuovo innesto in difesa visto che Miranda potrebbe lasciare già tra qualche mese.

Nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria. Sembrerebbe che un incontro ci sia già stato tra Ausilio e i dirigenti dei blucerchiati. Durante la partita Inter-Barcellona, infatti, sono stati avvistati in tribuna insieme e il discorso Andersen sarebbe stato affrontato. Secondo le nostre indiscrezioni raccolte, sembrerebbe che l’offerta si aggirerebbe sui 18milioni di euro più Ranocchia e uno tra Bastoni e De Marco, attualmente al Parma.