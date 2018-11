Marotta, prime parole da interista. E al grido “Forza Inter” risponde così

Marotta, prime parole da interista

Marotta è atterrato questa mattina all’alba all’aeroporto di Milano Malpensa, di ritorno dal viaggio in terra cinese, dove ha incontratto presso il quartier generale di Suning il presidente nerazzurro Steven Zhang e suo padre Jindong Zhang. Ad attenderlo c’erano i colleghi di calciomercato.it che hanno provato a farsi raccontare qualcosa dall’ormai dirigente nerazzurro. Non ha rilasciato grandi dichiarazioni, si è limitato a definire il suo viaggio a Nanchino “Molto positivo”.

Alcuni presenti, per lo più tifosi nerazzurri, hanno cominciato a urlargli “Forza Inter”. Incitamento che non l’ha lasciato assolutamente indifferente, al quale ha risposto con un vistoso sorriso. Ovvio che in questi momenti non possa andare oltre, le firme sul contratto che lo legheranno alla società nerazzurr anon sono ancora state poste.

Sicuramente, una volta messo tutto a posto, si lascerà più andare. Intanto registriamo le sue prime parole anzi, le sue prime impressioni da dirigente nerazzurro in pectore. La firma, dicevamo, dovrebbe arrivare entro e non oltre la fine di novembre. E’ possibile che la sua prima uscita pubblica da amministratore delegato nerazzurro arrivi in occasione della sfida contro la Juventus presso l’Allianz Stadium, che è stato casa sua per otto anni. Ora c’è una nuova pagina da scrivere, una pagina che ha un nome ben preciso: F.C. Internazionale Milano.