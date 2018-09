Luka Modric corre verso l’Inter: la speranza arriva Real

Luka Modric ancora nei radar dell’Inter. Non è finita. La speranza Real che fa ancora sognare i tifosi nerazzurri.

Il calciomercato in fermento. Per l’Inter e per tutto il movimento europeo. Inevitabile quando a muoversi può essere un certo Luka Modric. Una telenovela durata un’intera estate, ma conclusasi con esito negativo. Tuttavia, gli episodi di questa “soap” appassionanti potrebbero riprendere a breve termine.

Luka Modric non rinnova con il Real Madrid e sceglie l’Inter: una prospettiva tutt’altro che ir-Real.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, Luka Modric potrebbe non rinnovare il suo attuale contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2020. E qui può inserirsi proprio l’Inter, la destinazione privilegiata dallo stesso giocatore in caso di addio. La situazione Real è questa. Può essere questa. Tutta da monitorare per il futuro. I tifosi nerazzurri continuano a sognare. Sia nel bene che nel male.