Lloris oltre il danno anche la beffa, condannato dal tribunale e…

Lloris condannato e multato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere e capitano del Tottenham, Hugo Lloris, è stato condannato dalla giustizia inglese per guida in stato di ebrezza. Patente ritirata per 20 mesi e 50 mila sterline di multa.

Dopo una serata piuttosto movimentata con i compagni francesi, Koscelny e Giroud, entrambi residenti a Londra, il portiere francese, a bordo della sua Porsche è stato fermato dalla Polizia. Hugo aveva vomitato nella vettura e guidava molto lentamente, sbandando spesso. Le forze dell’ordine hanno fermato il campione degli Spurs quando ha oltrepassato un semaforo rosso. Il tasso alcolemico era superiore a più del doppio del minimo consentito, inoltre gli agenti hanno dichiarato che aveva problemi nel reggersi in piedi e ad uscire dall’auto. Per questo motivo è stato trattenuto 7 ore nella cella della stazione di polizia di Charing Cross. L’udienza, che si è tenuta nella giornata di oggi, ha condannato Lloris a 50 mila euro di sterline di multa con conseguente ritiro della patente per 20 mesi.

Oltre il danno anche la beffa

Il capitano degli Spurs ha rischiato molto, oltre ad ad aver guidato ubriaco, ha messo a repentaglio la sua fascia da capitano e la sua titolarità. Questi atteggiamenti non sono certamente visti di buon occhio in Inghilterra, la proprietà ha però lasciato la decisione a Pochettino, il quale ha voluto dare fiducia al numero 1 in tutti i sensi. Il francese continuerà a difendere la porta del Tottenham, ma dovrà pagare un’ulteriore multa imposta dalla società, circa 300 mila sterline, circa 2 settimane d’ingaggio.

Fonte: Sky