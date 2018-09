(Live)Inter Cagliari, Maran in conferenza annuncia gli indisponibili

I sardi si preparano alla trasferta

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, risponderà alle domande dei giornalisti, in vista del delicato match contro l’Inter a San Siro, in programma domani sera alle ore 20.30. I sardi arriveranno a Milano anche con qualche indisponibile. Gli aggiornamenti del tecnico ex Chievo:

“Mi piacerebbe vedere una squadra coraggiosa, che non si conceda all’avversario. Con un gioco propositivo potremmo mettere in difficoltà l’Inter

“Gli episodi condizionano tutti, il rigore parato da Cragno ci ha dato entusiasmo.”

“Gli indisponibili sono Rafael, Ceppitelli e Lykogiannis. Nel complesso la squadra sta bene, tutti stanno dando buone risposte”

Srna è un giocatore importante, lo sta dimostrando partita dopo partita”

Pavoletti sta bene e l’ha dimostrato sul campo contro la Sampdoria. Andremo a Milano con la nostra identità di gioco.

Fine conferenza