Juventus Inter, la squadra nerazzurra è scesa in campo da pochi minuti per l’allenamento giornaliero, le ultime sulle condizioni di Nainggolan

Juventus Inter, in vista del derby d’Italia che si giocherà venerdì sera, in casa nerazzurra si valutano le condizioni fisiche di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è uscito per infortunio durante il match di Champions League giocato a Londra contro il Tottenham.

Un problema fisico che Nainggolan sta cercando di recuperare in vista del big match contro la Juventus. In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi ha aggiornato la situazione poco fa.

Il giornalista di Sky Sport ha così riportato: “Questa mattina l’Inter ha lavorato sul video, per preparare la partita a livello tattico, poi una seduta in palestra e il lavoro sul campo”.

Al momento dell’inizio dell’allenamento sul terreno di gioco, Barzaghi ha nuovamente aggiornato la situazione: “Nainggolan sta svolgendo un lavoro a parte, non è con il gruppo”. A due giorni dalla sfida contro i bianconeri, il centrocampista belga non lavora ancora insieme alla squadra.

Dopo l’ennesimo infortunio subito in questa prima parte di stagione, non si dovrà forzare il recupero di Nainggolan, per non correre il rischio di una nuova ricaduta che potrebbe portare ad uno stop più lungo.