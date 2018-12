Juventus Inter, disordini sugli spalti. 4 denunciati (GDS)

Juventus Inter finisce tra disordini ed episodi di violenza. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i tafferugli sarebbero iniziati a causa dell’esclusione dallo stadio di circa 200 tifosi della Nord.

Juventus Inter, il racconto dei disordini

“Quattro denunciati, una hostess colpito, danni nel settore ospite, più di duecento i tifosi nerazzurri rimasti fuori o usciti per protesta. E’ il bilancio dei disordini nel settore interista dello Stadium. Tutto nasce perché un gruppo di tifosi della Nord resta fuori per problemi di tessera dei tifosi e di cambi di nomi sui biglietti. A gara iniziata altri ultrà escono per protesta, nascono tafferugli, con qualche sedile divelto, il tentativo di un singolo di invasione e poi uno scontro fortuito con una hostess. La Questura conferma quattro denunciati (due juventini e due interisti) per lancio di oggetti”.

fonte: Gazzetta dello Sport