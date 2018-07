Juventus, il colpo è servito: Ronaldo dice si. Le cifre dell’affare!

Il portoghese verso Torino

Era stata considerata una semplice suggestione ma nelle ultime ore è diventata pura realtà. Cristiano Ronaldo e la Juventus sono vicinissimi. Secondo Mediaset Premium, il calciatore avrebbe detto sì all’offerta bianconera.

Non un motivo economico ma personale quello che avrebbe spinto il portoghese ad accettare le nuova destinazione. Non Mauro Icardi neanche Milinkovic Savic ma Cristiano Ronaldo.

Josep Pedrerol, giornalista spagnolo vicino alle cose del Real Madrid, che ha parlato chiaro: “Ronaldo andrà via, non è una questione di soldi: dopo nove anni il club ha capito che deve lasciarlo andare. Vuole andarsene preparando un addio di livello, alla sua altezza”.

E questo addio avrebbe i colori bianconeri: “Il Real accetterà l’offerta da 100 milioni di euro della Juventus, al giocatore un contratto fino al 2022 da 30 milioni di euro all’anno”

Colpo “Mondiale”

La ciliegina sulla torta per tentare il nuovo assalto Champions passa proprio da Cr7. Il cecchino che ha eliminato la Juve lo scorso anno all’ultimo minuto tra tante polemiche e che, nella gara di andata aveva strappato l’applauso di tutti grazie ad una meravigliosa rovesciata.

Da casa Juventus ancora non filtra alcuna notizia e i dirigenti di Agnelli preferiscono non sbilanciarsi. Si procederà con cautela poichè l’intervista che darebbe per certo l’arrivo dell’ex United alla Juventus è stata rilasciata nel corso di un programma tv che, qualche anno fa, annunciava le visite mediche di Mauro Icardi con il Real Madrid.

