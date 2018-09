Juventus, il calciatore sul mercato: due squadre in pole e Allegri imputato

Loading...

Juventus: pronta ad incassare 100 milioni

La Juventus ha infiammato il mercato estivo firmando un assegno da 100 milioni, destinati al Real Madrid, per assicurarsi Cristiano Ronaldo. Il portoghese, ancora a secco in campionato, ha giocato sempre dal primo minuto e da centravanti. Nel corso del match è stato poi spostato sulla corsia mancina nel tridente offensivo.

Una personalità forte come quella del numero 7 ha messo ai margini Paulo Dybala sempre meno considerato nelle scelte di Max Allegri. Il talento argentino è stato definito dal club bianconero il futuro della squadra. Per l’ex Palermo è avvenuta anche la convocazione dell’Argentina anche se il tecnico Scaloni lo ha tenuto in panchina per buona parte del match, scatenando l’ira del procuratore. Intanto il destino della “Joya” è sempre più lontano dall’Italia e due squadre sono già alla finestra.

Secondo quanto riporta Don Balon, Manchester United e Real Madrid sarebbero pronte ad accaparrarsi il fantasista argentino staccando un biglietto da 110 milioni. I dirigenti torinesi chiedono almeno 150.

Il presidente che lo lanciò

Sul tema Dybala iè intervenuto Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, che lo lanciò quando giocava in coppia con Franco Vazquez, Ai microfoni di Rmc Sport, Zamparini attacca Allegri:

“Ogni volta che resta fuori piango. Quando resta in panchina è per il fenomeno Allegri. Allegri venga ad allenare il Palermo e a fargli vincere lo scudetto, perché è facile fare il fenomeno con la Juventus. Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. Ci andrà perché la Juventus vuole incassare cento, centoventi milioni. A gennaio penso che andrà via, in Spagna. Ha richieste in Spagna e Inghilterra. La Juventus ha tanti campioni, ovviamente è difficile far giocare tutti: sicuramente è un pianto non veder giocare un fenomeno come lui.”