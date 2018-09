Italia, la formazione provata da Mancini: le scelte del ct

L’Italia si prepara all’esordio nella Nations League, ecco la formazione provata quest’oggi dal ct, dove figurano due ex nerazzurri

Venerdì 7 settembre l’Italia esordirà nella Nations League contro la Polonia. Allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, il calcio d’inizio sarà alle ore 20:45. Un ritorno a casa per Roberto Mancini, cresciuto nel club emiliano.

Il ct dell’Italia dovrà decidere l’undici titolare da mandare in campo venerdì sera. Nella giornata odierna, Mancini ha provato questa formazione: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. Così ha riportato Alessandro Alciato di Sky Sport.

Ex Inter

L’unico giocatore dell’Inter convocato in nazionale non figura, al momento, nella ipotetica formazione titolare in vista dell’esordio nella Nations League. Roberto Gagliardini, con molta probabilità, partirà dalla panchina, pronto a subentrare durante il match.

Nell’undici provato da Mancini ci sono due ex nerazzurri: Benassi e Balotelli. Il centrocampista della Fiorentina ha avuto un ottimo inizio di stagione con i viola, mentre l’attaccante del Nizza, tornato a disposizione del club francese, guiderà l’attacco azzurro.