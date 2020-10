Sanchez Inter, per riaverlo Conte deve attendere un altro po'

Bisogna attendere ancora qualche giorno nella Milano nerazzurra per quanto concerne l'avere novità sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Il cileno è tornato acciaccato dagli impegni con la propria Nazionale e al termine del primo tempo della sfida contro il Borussia Moenchengladbach ha dovuto lasciare anzitempo il campo a vantaggio di Lautaro Martinez.

Nel frattempo, la redazione di Sky Sport ha fatto sapere che per capire se Sanchez sarà disponibile per andare quantomeno in panchina contro il Parma, sarà necessario attendere un altro paio di giorni.

Qualora l'ex Udinese e Barcellona non dovesse farcela per il match contro i ducali, Antonio Conte potrebbe convocarlo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma il prossimo 3 novembre.