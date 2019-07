Repubblica - Dzeko più vicino. Petrachi prova il colpaccio

Milano - Roma asse caldo, non solo Edin Dzeko molto vicino all'Inter, ma anche Mauro Icardi. Infatti secondo l'edizione online di Repubblica, il nuovo ds giallorosso, Gianluca Petrachi, sarebbe interessato all'ex capitano nerazzurro.

"Il valzer degli attaccanti che oltre alla Roma vede protagoniste anche Juventus e Inter sembra arrivato alle battute finali. La trattativa per portare Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte ha visto un'accelerata nelle ultime ore: decisive in tal senso sono state le dure parole rivolte alla dirigenza nerazzurra dal tecnico salentino, nervoso perché dal mercato non ha ancora ricevuto il sostituto di Icardi -scrive Repubblica -. Proprio per quest'ultimo, che pare intenzionato ad accettare come destinazione soltanto la Juventus, i dirigenti romanisti hanno provato a fare un timido tentativo. Una settimana fa esatta c'è stato infatti un incontro a Roma tra Petrachi, la moglie di Icardi Wanda Nara e il procuratore Gabriele Giuffrida. La trattativa appare però molto complicata, e in ogni caso l'obiettivo numero della Roma per rimpiazzare Dzeko rimane Gonzalo Higuain".