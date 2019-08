Radio Kiss Kiss - Bianchi parla del futuro di Icardi. Le parole

Rolando Bianchi, vecchia conoscenza del nostro calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per discutere sul caso Icardi. Ecco le sue dichiarazioni:



"Icardi? Penso che restare all'Inter sia la soluzione meno adatta. Non so quale sia la soluzione migliore per lui, sicuramente a Napoli potrebbe trovare un ambiente importante ed un allenatore che lo vuole a tutti i costi, alla Juve sarebbe uno dei tanti.



Questi sono momenti importanti per la carriera di un giocatore, dove si fanno scelte importanti".