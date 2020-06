Parma Inter formazioni ufficiali, dal 1' riecco Godìn

A distanza di circa un'ora dal fischio d'inizio tra Parma ed Inter, i nerazzurri hanno resa nota la formazione ufficiale decisa da Antonio Conte, quest'ultimo squalificato ma che seguirà la partita dalla tribuna e che sarà coadiuvato dal suo vice Cristian Stellini.

Dall'inizio in difesa, complice la squalifica di Milan Skriniar, riprenderà posto Diego Godìn. Un impiego che era già nell'aria e che dà all'uruguayano la chance di dimostrare il proprio valore, seppur in ruolo non proprio congeniale alle propria caratteristiche.

In avanti dopo aver riposato nella prima parte di gara contro il Sassuolo ci sarà nuovamente Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku con Christian Eriksen alle loro spalle. Questo l'undici ufficiale:

3-4-1-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, D'Ambrosio, Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi, Eriksen, Lautaro, Lukaku.