Mercato Inter, caccia al dopo Handanovic: c’è un favorito (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/01/2023

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra sarebbe già alla ricerca del possibile sostituto di Handanovic in vista della prossima stagione. Il capitano nerazzurro è in scadenza di contratto al prossimo giugno e il suo futuro è in bilico.

In questa stagione ha perso dopo anni il posto da titolare a discapito di Onana. Il prossimo luglio compirà 39 anni e non sarebbe da escludere un suo addio al calcio giocato.

Mercato Inter, Neto il favorito per la porta: Rossi l’alternativa

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della porta nerazzurra spiegando che Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già individuato il possibile sostituto dello sloveno in Norberto Neto, attualmente di proprietà del Bornemouth ma in scadenza di contratto a fine stagione.

Il brasiliano ha un ingaggio molto basso e conosce molto bene la Serie A. L’alternativa resta Augustin Rossi del Boca Juniors. Sembra invece sfumata la pista Sommer che sarebbe vicinissimo al Bayern Monaco.