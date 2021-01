Marani (SkySport): "Juve presa a schiaffi da Hakimi e Barella. Conte il fattore scudetto"

il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, ha analizzato la perfetta vittoria dell'Inter ai danni della Juventus, trovando in Antonio Conte il vero valore aggiunto della compagine meneghina. Di seguito le sue parole:

"Non credo che l'Inter sia superiore alla Juventus, ma in panchina ha un allenatore che sa come si vincono i campionati. Conte è sempre più il fattore di questo campionato. La crescita dei giocatori nerazzurri è sotto gli occhi di tutti, soprattutto quella di Arturo Vidal e Nicolò Barella, quest'ultimo migliorato in maniera esponenziale. L'Inter è rimasta compatta per tutta la gara e sulla destra ha preso a schiaffi la Juventus con Hakimi e proprio Barella".

Insomma, un'Inter che ha convinto tutti, anche gli addetti ai lavori. L'obiettivo adesso deve essere quello di consolidare le certezze costruite, anche perché il campionato è lungo e non sono ammessi passi falsi.