Lukaku Inter, lo United non seppe riscontrargli un problema digestivo

L'estate scorsa, ancora prima che l'Inter lo acquistasse, è stato vittima di numerose critiche relative all'eccessivo peso corporeo. Oggi Romelu Lukaku in nerazzurro ha un fisico quasi statuario, e la redazione del Telegraph spiega anche il perché.

Secondo il noto tabloid inglese infatti, il Manchester United in passato non riscontrò nel centravanti belga un problema all'apparato digestivo. Un fattore che vide Lukaku circa 8 kg in sovrappeso.

Da quando è arrivato a Milano però la sua vita è cambiata, con la dieta a base di pesce, patate dolci e verdura cruda che lo ha fatto quasi rinascere. Antonio Conte dunque su di lui ci aveva visto lungo, anche quando aveva un po' di massa grassa in eccesso.