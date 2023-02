Kessie Inter, l’entourage fa chiarezza: parole chiare

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/02/2023

Kessie Inter, continuano le voci di mercato che vogliono l’ivoriano in nerazzurro. L’ex Milan, passato in estate al Barcellona a parametro zero, sarebbe scontento dello scarso minutaggio accumulato finora in blaugrana e starerebbe valutando un addio.

A ribadirlo è stata anche la Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiegando che l’Inter starebbe pensando di acquistarlo per la prossima stagione ma che i 7 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente dal giocatore rappresenterebbero un grosso ostacolo. I nerazzurri starebbero pensando ad un eventuale prestito con diritto di riscatto ma con un ingaggio nettamente inferiore.

Kessie Inter, arriva nuova smentita: “fake news”

L’Ambition Group Sport Management, agenzia che cura gli interessi dell’ivoriano ha dato in giornata l’ennesima smentita sulla presunta trattativa, etichettando la notizia diffusa oggi dalla rosea come “fake news”.

Si tratterebbe dunque della seconda smentita ufficiale nel giro di poche ore. Da capire se si tratti di prese di posizione di facciata o meno.