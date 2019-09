Karamoh continua a farsi del male da solo: il giudizio dell’allenatore

Prima di Lazio Parma il tecnico degli emiliani D’Aversa è tornato a parlare della situazione di Yann Karamoh, l’esterno passato al club gialloblu nell’ultima sessione di mercato ma sul quale l’Inter vanta un cospicuo diritto sulla futura rivendita. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato multato dal club per i ripetuti ritardi agli allenamenti e per non essersi presentato ad una sessione di lavoro nella scorsa settimana.

Al Corriere dello Sport, D’Aversa ha detto che se fosse stato per lui non avrebbe neanche permesso a Karamoh di allenarsi. "Yann è giovane, fa parte dell’età e credo nella buona fede dove ha problemi fuori campo.

Il mio dispiacere è che si è chiuso in sé stesso perché un allenatore vede i calciatori come figli e io sono disposto ad aiutarlo in tutto e per tutto. Karamoh è molto fortunato ad avere un grande gruppo alle spalle, è un giocatore tatticamente che preferisce la libertà e detto questo dipenderà molto da lui perché ha qualità importanti. Un allenatore che fa scelte contro sé stesso non esiste, le fa per il bene della squadra.”