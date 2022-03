Juventus-Inter, match spartiacque per lo scudetto: i precedenti

Juventus-Inter, domenica sera alle 20:45 torna il Derby d’Italia che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque di questa stagione.

I nerazzurri sono attualmente al terzo posto in classifica a 60 punti (con una partita in meno) ed hanno un solo punto di vantaggio dai bianconeri in quarta posizione. L’Inter è obbligata a vincere per restare in scia del Milan mentre la Juventus con una vittoria rientrerebbe di fatto nella lotta scudetto.

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano a fine il campionato e che il match potrebbe risultare decisivo per lo scudetto. Il precedente più celebre è senza dubbio quello del 26 aprile 1998, quello del rigore negato a Ronaldo dopo il contatto con Iuliano. In quell’occasione finì 0-1 a favore dei bianconeri e gli consegnò di fatto il tricolore.

Un’altra sfida celebre è quella del 10 giugno 1961 con il clamoroso 9-1 della Juventus contro i nerazzurri scesi in campo per protesta con la squadra primavera. L’Inter aveva precedentemente ottenuto la vittoria a tavolino dopo l’invasione di campo dei tifosi bianconeri ma alla fine la lega decise di far rigiocare il match.

L’Inter si prese la sua rivincita due anni dopo, il 28 aprile del 1963 battendo i bianconeri in trasferta per 0-1 con la rete di Mazzola. Una vittoria arrivata alla trentunesima giornata che risultato decisiva per lo scudetto nerazzurro, in quanto chiusero il campionato con 4 punti di vantaggio dai bianconeri. Quattro anni dopo, il 7 maggio 1967, la Juventus si vendicò a sua volta e vinse per 1-0 in casa a poche giornate dal termine del campionato. Anche questa vittoria risultò decisiva per il tricolore dato che i bianconeri chiusero il campionato con un solo punto di vantaggio dall’Inter.

L’ultimo scontro fondamentale in ordine cronologico è quello della ventitreesima giornata della stagione 2002-03, con le due squadre a pari punti in classifica. In quell’occasione fu la Juventus ad imporsi con un secco 3-0 al delle Alpi, una vittoria che gli permise di prendere il largo e spianò la strada per lo Scudetto.