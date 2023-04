Juventus-Inter, designato l’arbitro del match dello Stadium: i precedenti

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/04/2023

Juventus Inter, domani sera alle ore 21:00 andrà in scena allo Stadium il primo atto della semifinale di Coppa Italia.

L’AIA ha reso note la designazione per la sfida di domani affidandola a Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara ligure avrà come assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale del match sarà Guida. In sala VAR toccherà a Di Paolo con Dionisi assistente.

Juventus Inter, i precedenti di Massa

Sarà la seconda stagionale per Massa con i nerazzurri: entrambi al San Siro. Il primo lo scorso 1 ottobre contro la Roma terminato con una sconfitta contro la Roma, l’altro invece nella vittoria del derby dello scorso 5 febbraio.

In totale sono 25 i precedenti in carriera con l’Inter: bilancio abbasta positivo con 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte