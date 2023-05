Inter, Materazzi entusiasta per la finale: le parole sulla partita di ieri. E su Lautaro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/05/2023

Inter, Materazzi esulta per l’accesso in finale di Champions League. Una vittoria che ha messo il punto esclamativo su una qualificazione alla finale di Istanbul mai realmente in discussione. La partita di ieri sera ha testimoniato ancora una volta come la squadra nerazzurra abbia fatta quadrato e si sia ritrovata dopo il periodo più complicato della propria stagione.

Ieri sera, allo stadio, tra i tanti vip presenti, anche Marco Materazzi che, rispetto ad altri, ha fatto la scelta di voler vedere la partita in Curva Nord, insieme al tifo organizzato nerazzurro. Proprio l’ex difensore nerazzurro, ai microfoni di Inter TV, ha parlato delle emozioni provate e di alcuni singoli della squadra.

Ecco le sue parole: “Esperienza incredibile vedere la partita in curva. Abbiamo fatto una partita giudiziosa, con un po’ di timore all’inizio. Loro hanno avuto pochi spunti. Partita combattuta, grandissimo arbitraggio. La squadra più matura in queste due partite è stata l’Inter, giusto che vada in finale. Adesso viene il bello. Adesso il City ha più pressione, il Real è più abituato. Devono sapere che stiamo bene come gruppo e loro dovranno fare la partita perfetta per batterci. E noi dovremo aspettare le poche occasioni per batterli. Conta tutto quello che è contato fino a stasera. La finale City-Chelsea è la dimostrazione che può passare la squadra meno favorita. Va dato merito alla squadra, allo staff e all’ambiente e al pubblico che ti ha dato sempre fiducia. Fino a 4 partite fa il Milan era secondo e ora si è ribaltato tutto”.

Materazzi, poi, ha aggiunto: “Il bello di essere interisti è quello: averli buttati fuori. Adesso sarà difficile per loro la corsa in Champions League. Sarà un bel finale di stagione. In campionato non si è fatto sempre bene. Il Napoli ha vinto lo scudetto in carrozza ma ha avuto troppa tranquillità dalle squadre che erano dietro. Da questo bisogna ripartire. Avendo perso meno partite forse si poteva essere in corsa anche per lo scudetto. Abbiamo buttato fuori squadre che hanno vinto i loro campionati. Adesso c’è la Champions, chi arriva il meglio può vincerla. Darmian ragazzo bravo, si è messo a disposizione della squadra in qualsiasi ruolo. Vincendo uno scudetto, essendo decisivo, quest’anno ha fatto partite incredibili. Vorrei fare un plauso anche a D’Ambrosio con la sua esperienza e la sua cattiveria agonistica. Va dato merito a questi giocatori che giocano meno, ma che fanno la differenza. Tanti hanno criticato la posizione in campionato dell’Inter, i risultati non arrivavano. Chi l’ha criticata dovrà fare mea culpa, anche il sottoscritto. Adesso c’è la possibilità di mettere una bella ciliegina sulla torta. Benedizione per Lautaro Martinez? Che sia andato via Icardi perché prima non giocava. Con tutto il rispetto per Icardi lui gioca meno di squadra, Lautaro lotta”.