Inter, Zanetti rivela il suo sogno, la grande ambizione del Capitano

di Redazione, pubblicato il: 11/08/2023

(Inter) In occasione del suo 50mo compleanno Javier Zanetti è stato intervistato dal quotidiano argentino La Nacion. Nel corso dell’intervista il Vice Presidente ha ripercorso la sua lunghissima carriera, i numeri eccezionali, i momenti più belli e quelli più bui.

Parlando del futuro al Capitano è stato chiesto se si vede più nel ruolo di Presidente della Fifa o dell’Afa.

“Della FIFA, della FIFA… mi piace di più il campo internazionale. La FIFA non ha mai avuto un presidente argentino, giusto? Ciò non significa che non mi piacerebbe essere presidente dell’AFA, sarebbe anche una bella esperienza, ma ho già sviluppato una vita molto internazionale. Da come è stata la mia carriera, e da tutti i rapporti che ho instaurato, la FIFA è un obiettivo e sembrerebbe la ricerca più naturale del mio profilo”.