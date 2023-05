Inter, uno scenario infernale da evitare ad ogni costo

di Redazione, pubblicato il: 01/05/2023

L’Inter vince con la Lazio e raggiunge Milan e Roma al quarto posto a 57 punti.

Al netto di quello che potrà accadere con le sentenze a carico della Juventus, lasciando da parte la Lazio che gode ancora di 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici e con l’Atalanta in grande ripresa a 6 giornate dalla fine occorre mettere in conto un arrivo in gruppo per la qualificazione alla Champions del prossimo anno.

Quali sono le regole in caso arrivo a punteggio pari?

In caso di due sole squadre il regolamento della Serie A prevede che si tenga conto di:

Punti negli scontri diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Differenza reti generale;

Reti totali realizzate in generale.

In caso di arrivo di tre o più squadre a pari punti al termine della Serie entra in gioco la classifica avulsa. Quindi una mini-classifica che prende in esame solamente i club che hanno chiuso il torneo a pari punti.

Le posizioni vengono determinate con gli stessi criteri sopra riportati ma solamente negli scontri tra le formazioni coinvolte.

Nella situazione attuale con Roma-Inter ancora da disputarsi al momento conterebbe la differenza reti che premia i nerazzurri grazie al loro +19 (contro il +14 di Roma e Milan). Ma negli scontri diretti a tre Milan e Roma hanno 5 punti, mentre l’Inter ne ha 3. Lo scontro diretto con i giallorossi di sabato prossimo diventa dunque ancor più importante in questa ottica.