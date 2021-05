Inter Tv, Hakimi: "Dimostriamo di essere i campioni. Bella partita con la Juve"

Dopo una grande vittoria contro la Roma per 3-1, in cui è stato decisivo ancora una volta per l'assist che ha chiuso la partita, Achraf Hakimi ha parlato della gara ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le sue parole: "Siamo molto contenti per la vittoria e per il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così. Vogliamo dimostrare a tutti che siamo i campioni d'Italia e perché".

Il marocchino, poi, ha aggiunto: "Ora testa alla Juventus? Dobbiamo recuperare e da domani pensiamo alla prossima partita, una sfida bella da giocare e che tutti i nostri tifosi vogliono vincere".