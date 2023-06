di Redazione, pubblicato il: 07/06/2023

(Inter) Tra le mille operazioni di preparazione alla finale di Champions resta il tempo anche per affrontare argomenti diversi. Lo ha fatto nelle ultime ore Hakan Calhanoglu, confermando all’emittente NTV il rinnovo del contratto con i nerazzurri.

“Prolungherò il mio contratto, sono felice qua e abbiamo già raggiunto un accordo. Firmerò nei prossimi giorni”.

Un problema in meno per mister Inzaghi che potrà contare sulla tranquillità del centrocampista turco nella difficilissima sfida al City.