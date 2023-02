Inter, sono ufficiali le designazioni arbitrali contro il Bologna: ecco chi dirigerà la gara

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter, sono state rese ufficiali le designazioni arbitrali per la partita contro il Bologna. ln attesa della partita di questa sera contro il Porto, sono già state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda il prossimo turno di campionato contro la squadra rossoblù che andrà in scena al Dall’Ara alle ore 12:30. Una sfida complicata, contro una squadra in salute e che, con l’ex Thiago Motta in panchina, sta puntando con decisione a quella zona Europa chiamata Conference League. Intanto, ecco le designazioni ufficiali complete per domenica:

Direttore di gara: Orsato

Guardialinee: Colarossi – Capaldo

IV uomo: Perenzoni

Var: Marini

Avar: Muto