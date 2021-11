Inter-Shakhtar, le formazioni ufficiali: le scelte su Barella e Bastoni

Inter-Shakhtar Donestsk, quinta e penultima gara del gruppo D di questa edizione della Champion's League.

Pochi minuti al calcio d'inizio di una partita fondamentale per i nerazzurri, obbligati a vincere contro gli ucraini allenati da Roberto De Zerbi per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. In caso di vittoria la matematica qualificazione potrebbe arrivare già in serata, nel caso in cui il Real Madrid battesse a sua volta lo Sheriff Tiraspol in Moldavia.

Queste le formazioni ufficiali dell'incontro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matvienko; Maycon, Stepanenko; Tete, Pedrinho, Solomon; Fernando. Allenatore: De Zerbi