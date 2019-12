Inter Roma - Le probabili. Doppio forfait per Fonseca

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Inter Roma. Le ultime che giungo dal versante giallorosso non sono molto incoraggianti. Pau Lopez ed Edin Dzeko non ce la faranno e non partiranno dal primo minuto, al loro posto rispettivamente Antonio Mirante e l'ex Nicolò Zaniolo, schierato da falso nove, racconta Sky Sport.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Florenzi, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo. All. Fonseca

Confermate invece le indiscrezioni per quanto riguarda l'Inter. In difesa confermata la coppia Skriniar-De Vrij, mentre sarà Danilo D'Ambrosio il terzo centrale di destra. Scelte obbligate a centrocampo e in attacco per Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte