Inter, prima tegola per Inzaghi: si fermano due giocatori. Le condizioni

Prosegue il lavoro dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione. Il nuovo tecnico nerazzurro potrà contare a partire da lunedì di quasi tutta la rosa a disposizione dato che rientreranno dalle vacanze tutti giocatori impegnati con le proprie nazionali, ad eccezione dei tre finalisti di Copa America ed Euro 2020 (Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni) che rientreranno i primi giorni di agosto.

Simone Inzaghi, intanto, deve fare i conti con il primo infortunio stagionale, ovvero quello di Danilo D’Ambrosio il numero 33 nerazzurro ha rimediato un problema muscolare durante l’allenamento congiunto contro la Pro Vercelli che lo ha costretto ad abbandonare il campo anticipatamente. Problemi anche per l'attaccante Andrea Pinamonti, alle prese con dolori alla schiena.

Da quanto filtra da Appiano Gentile, per il difensore si tratterebbe di un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il giocatore verrà comunque valutato nei prossimi giorni ma sarà costretto a saltare la prossima amichevole contro la Pergolettese in programma domani alle ore 18 al Suning Training Centre a porte chiuse.

Un amichevole organizzata all’ultimo momento dai nerazzurri per sopperire al mancato impegno nella Florida Cup a causa della situazione pandemica. Nel match di domani dovrebbe essere assente anche Valentino Lazaro, che tornerà regolatamente a disposizione la prossima settimana, ma non è da escludere la presenza di Pinamonti.