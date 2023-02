Inter-Porto, Inzaghi: dal dubbio in attacco alle condizioni di Lukaku e Brozovic

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/02/2023

Inter-Porto, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico ha subito presentato la sfida ripercorrendo il percorso nerazzurro:

“Affrontiamo questo ottavo con grandissima fiducia, l’abbiamo conquistato con un percorso incredibile, sulla carta il Barcellona e il Bayern Monaco erano squadre che tutte volevano evitare. Vediamo cosa sta facendo il Barça in Liga e sappiamo cosa è il Bayern. Adesso siamo lì, l’abbiamo voluto con tutte le nostre forze, cercheremo di giocarci questo ottavo con le nostre chance”.

Inter-Porto, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha poi risposto ad alcune domande di formazione, preferendo di non sbilanciarsi. In particolare sul dubbio in attacco ha dichiarato: “Sono i dubbi… Ma non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell’allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell’Inter”.

Poi sulle condizioni di Brozovic e Lukaku, apparsi non al meglio della forma nelle ultime uscite: “Stanno molto bene, fisicamente stanno recuperando. Brozovic è stato fuori tantissimo a parte la parentesi mondiale adesso sta migliorando il suo minutaggio. Con l’Udinese ha fatto bene, Lukaku lavora da più tempo e sta migliorando, ci sta mettendo un grandissimo impegno. Per quanto riguarda entrambi, domani si cercherà di fare le scelte migliori per l’Inter: chi non partirà inizialmente sarà utile a gara in corso, in partite come queste i minuti finali sono quelli in cui si possono verificare azioni decisive e si liberano spazi da sfruttare”.