Inter Pergolettese secondo test prima del Giappone, dove vederla in TV

di Redazione, pubblicato il: 21/07/2023

L’Inter si presenta oggi al secondo test precampionato prima della partenza per il Giappone. Alle 18 alla Pinetina amichevole con la Pergolettese, squadra che si è ben comportata lo scorso anno nel girone di C1.

Sarà l’occasione per vedere in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra Frattesi e Thuram i due acquisti più importanti fino ad oggi.

La partita sarà trasmessa in diretta da Inter TV (visibile anche su Dazn).