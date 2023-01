Inter, non solo Skriniar! Si complicano due rinnovi: cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/01/2023

Inter impegnata domani a San Siro contro l’Empoli. Simone Inzaghi vuole assolutamente vincere per restare in scia del Napoli e provare ad avvicinarsi ulteriormente al Milan. Intanto la società deve fare i conti con la situazione delicata in difesa. Infatti nelle ultime ore tiene banco il futuro in bilico di Milan Skriniar che sembra sempre più lontano da Milano, visto che la situazione legata al rinnovo si complica e il PSG spinge forte per portarlo a Parigi.

L’Inter conscia del fatto che il calciatore potrebbe partire, si sta già guardando intorno. I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono principalmente quattro, di cui abbiamo parlato in precedenza. Intanto in difesa si complica la situazione legata ad altri due centrali: De Vrij e Acerbi.

Inter, rinnovo De Vrij e Acerbi: si complica la situazione

Non solo Skriniar e D’Ambrosio, ma anche De Vrij e Acerbi sono alla prese con la loro particolare situazione contrattuale. In casa Inter la difesa al momento risulta il reparto più in bilico, con le situazioni legate ai rinnovi degli ex Lazio che risultano più complicate del previsto come riportato dal Corriere dello Sport.

All’olandese è stato già proposto un biennale ma la sua intenzione è quella di cambiare aria. L’Inter aveva proposto un biennale con ingaggio confermato ma De Vrij è tentato dalla Premier League dunque la situazione è delicata. Mentre per Acerbi servono 4 milioni per il riscatto, cifra che l’Inter non vuole spendere per un 35enne ma soprattutto l’ex Lazio non vorrebbe rinunciare ai 2,6 milioni di euro di ingaggio. Dunque situazione in difesa che si complica, Marotta continua a lavorare.