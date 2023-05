Inter, non solo i “vecchietti” anche Valentin Carboni subito a segno

di Redazione, pubblicato il: 12/05/2023

(Inter) Derby deciso dai gol di due giocatori “diversamente giovani”, Dzeko viaggia verso le 37 primavere, Mkhitaryan lo insegue a quota 34.

Ma non ci sono solo le prodezze dei più attempati a far sorridere il club nerazzurro. Anche i più giovani partecipano alla festa, è il caso di Valentin Carboni, convocato dall’Under 20 argentina per i mondiali che inizieranno il 20 maggio. La rappresentativa albiceleste ha iniziato le partite di preparazione, la prima amichevole contro l’Equador ha visto Carboni mettere a segno l’1 a 0. 56minuti di buona sostanza per il giovane nerazzurro poi sostituito. L’Argentina ha concluso il match rifilando un secco 4 a 0 agli equadoregni.