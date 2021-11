Inter news, un giocatore della Roma positivo al Covid: salta i nerazzurri

Inter news: il giovane della Roma, Felix Afena-Gyan positivo al Covid.

L'attaccante della squadra giallorossa classe 2003, molto apprezzato da Josè Mourinho e già autore di una doppietta in Serie A, dopo i test di rito è risultato positivo al Covid-19. Una brutta tegola per il tecnico portoghese che, dopo aver perso per oltre un mese un giocatore importante come Lorenzo Pellegrini e con Cristante infortunato, per un'altra pedina in vista della partita contro l'Inter, dovendo ridisegnare la formazione così come fatto in queste ultime settimane.

Infatti, in assenza di alterative, lo Special One ha optato per l'inserimento di Stefan El Shaarawy come quinto di centrocampo, Mkhitaryan come mezz'ala con compiti offensivi e la coppia d'attacco formata da Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo. Vedremo se ci sarà ancora questa conformazione del reparto avanzato oppure se Mourinho sarà più prudente e preferirà tenere qualche attaccante in panchina per avere, magari, delle alternative a partita in corso. Ma se Sparta piange, Atene non ride. Sì, perchè anche Inzaghi deve far fronte ad alcune assenze importanti.

Infatti, al tecnico nerazzurro mancheranno giocatori come Matteo Darmian, Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov alle prese tutti e tre con un affaticamento muscolare. Potrebbe rivedersi, invece, finalmente, Stefan de Vrij, che dopo essere rimasto fuori per un affaticamento avuto con la propria nazionale durante la partita di qualificazione al Mondiale contro Montenegro, potrebbe aver smaltito il suo fastidio e tornare in campo. Insomma, una partita importantissima che vedrà alcuni protagonisti fuori per problemi fisici o di salute. Di sicuro i due allenatori non si risparmieranno colpi perchè una vittoria sarebbe importante per entrambe.