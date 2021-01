Inter-Milan probabili formazioni: Conte fa turnover, scelte obbligate per Pioli

A poche ore dal fischio d’inizio del match Inter-Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, i due tecnici sarebbero ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a fare un mini turnover e concedere un turno di riposo ad almeno 4 titolarissimi. In difesa confermati Skriniar e De Vrij con Kolarov al posto di Bastoni. In mezzo al campo fuori Vidal, al suo posto ci dovrebbe essere Gagliardini con Brozovic e Barella. Sulle fasce chance per Darmian e Perisic con Hakimi e Young in panchina. In avanti toccherà a Sanchez affiancare Lukaku.

Stefano Pioli sarà costretto a rinunciare a diversi elementi fondamentali per infortuni e squalifiche. In porta, senza lo squalificato Donnarumma, ci sarà Tatarusanu. Al centro della difesa Kjaer e Romagnoli con Dalot e Theo Hernandez sulle fasce. Scelte obbligate in mediana con Kessie e Meite. In avanti Saelemakers, Diaz e Leao a supporto dell’unica punta Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.