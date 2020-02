Inter Ludogorets probabili formazioni: Conte attua un ampio turnover

Manca ormai poco al calcio d'inizio di Inter Ludogorets: all'andata è finita 2-0 per i nerazzurri, con le due squadre scenderanno in campo stasera nel match di ritorno alle ore 21 in un San Siro privo di pubblico a causa del Coronavirus. Il club nerazzurro ha adottato delle misure cautelari per l'incontro di stasera: massima attenzione nell'area hospitality e anche in altri punti caldi dello stadio.



La squadra bulgara è atterrata a Milano indossando le mascherine, segno di come la situazione sia temuta e allo stesso tempo tenuta sotto controllo. Passiamo al rettangolo verde: nel probabile undici titolare Antonio Conte conferma Lukaku dal primo minuto, toccherà al belga fare un extra oggi vista anche l'indisponibilità di Lautaro. Sanchez agirà a supporto del centravanti, mentre sulla mediana spicca Eriksen.



Il danese verso la conferma dal primo minuto, sulle fasce spazio a Moses e Biraghi con D'Ambrosio che probabilmente arretrerà nel tridente difensivo posizionato davanti a Padelli. Ranocchia verso la titolarità assieme a Bastoni (quest'ultimo in ballottaggio con Godin). Brozovic riposa, al suo posto Borja Valero, Gagliardini e Sensi indisponibili. Ecco l'ipotetica formazione del club targato Suning secondo Sky Sport:





INTER (3-5-2) probabile formazione: Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. All. Conte