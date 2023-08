Inter, lite furiosa tra papà Samardzic e Pimenta, il club tace (per ora)

di Redazione, pubblicato il: 23/08/2023

(Inter) Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un botta e risposta tra il padre di Samardzic e Rafaela Pimenta. Al centro dello scontro naturalmente la vicenda del mancato passaggio del centrocampista dell’Udinese in nerazzurro.

Ricostruzioni di parte, accuse reciproche di dichiarazioni non veritiere, un mandato contestato, un accordo tra le parti addirittura festeggiato insieme e poi rinnegato.

Una lettura che ha il pregio di spiegare aspetti non sempre conosciuti di queste relazioni ma che, a questo punto, interessa i tifosi nerazzurri davvero poco.

Samardzic resta un giocatore dell’Udinese comunque siano andate le cose. L‘Inter ha destinato quelle somme all’acquisto di Arnautovic e Pavard (speriamo). Giunti a questo punto le polemiche lasciano il tempo che trovano, occorre guardare avanti, tutti. Samardzic che ha perso un’occasione d’oro per il suo futuro e l’Inter che deve ancora chiudere le ultime operazioni di mercato per rendere la rosa la più competitiva possibile. Bene ha fatto il club a non intervenire (per il momento) pubblicamente nella discussione anche se sicuramente infastidito dalle dichiarazioni rilasciate.