Inter, le prime conseguenze della follia derby. Ma come è possibile?

di Redazione, pubblicato il: 28/04/2023

(Inter) Non era difficile da prevedere e infatti sta succedendo. La Gazzetta dello Sport parla della folle corsa dei prezzi dei biglietti scatenata dal derby di Champions League sul mercato secondario.

Il quotidiano milanese cita il sito “Footballticketnet” sul quale un biglietto di terzo anello viene venduto a 500 euro mentre “nelle tribune centrali si arriva a 1200 euro.”

Al di là della follia di queste richieste una domanda sorge spontanea. Come al solito la vendita dei biglietti è suddivisa in varie fasi, ad oggi non si è ancora conclusa neanche quella riservata agli abbonati. del Milan. Dunque? Come è possibile che i preziosi tagliandi siano già in circolazione sul mercato telematico?