Inter, Lautaro, qualcuno lo voleva al Barca, oggi tutti ai suoi piedi

di Redazione, pubblicato il: 05/09/2023

(Inter) La crescita di Lautaro Martinez è impetuosa, non tanto tecnicamente, il suo talento lo aveva già dimostrato ampiamente, quanto come personalità. La sua capacità di vestire i panni di trascinatore è sempre più evidente, il Toro argentino sta diventando il boss in campo e fuori.

Luca Calamai sui canali di TMW ha riconosciuto questo processo esaltando Lautaro ed il suo modo di stare in campo.

“Lautaro è diventato un Fenomeno. Segna, decide, spacca le partite con i suoi colpi. Inzaghi gli ha disegnato intorno una squadra che ha dietro e in mezzo al campo talento e fisicità. Al resto ci pensa il Toro argentino. Che è avviato a compiere l’ultimo salto di qualità, a diventare una stella da Pallone d’Oro. Lui può essere il trascinatore di un’Inter pronta a vincere lo scudetto.”

Anche la Gazzetta dello Sport lo esalta. ” La freddezza raggiunta sotto porta è davanti agli occhi, anche dei più scettici. La gestione delle energie fisiche e mentali è ora eccezionale: una volta era il più sostituito dell’Inter, ora il cambio è semmai giusto un segnale di prudenza…Lautaro sa come caricarsi un peso sulle spalle. Sembra quasi, a vederlo, che la fascia lo abbia rasserenato. Non ha appesantito il suo vivere nerazzurro. L’ha impreziosito, piuttosto.”