Inter, Lautaro parla, a Madrid non la prenderanno bene

di Redazione, pubblicato il: 31/10/2023

(Inter) In occasione della consegna del Pallone d’Oro a Leo Messi Lautaro Martinez era seduto vicino al suo capitano in nazionale. Ovviamente tante domande anche per il Toro nerazzurro che, a sorpresa ma non più di tanto, ha chiuso le porte ad ogni ipotesi di mercato una volta di più.

Il Real Madrid? Ovviamente parliamo di una squadra molto grande, ma la mia testa e il mio cuore sono sempre rivolti all’Inter. È molto importante per me essere qui stasera. Tra Pallone d’Oro e Mondiale, sto vivendo è un sogno ed essere qui per me è molto bello. La scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio e stasera è una ricompensa per il lavoro e il sacrificio che ho fatto. “