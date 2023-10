di Redazione, pubblicato il: 02/10/2023

(Inter) Dopo l’exploit di Salerno Lautaro Martinez è sotto i riflettori. Marco Tardelli alla RAI su 90mo minuto è tra coloro che hanno colto una delle caratteristiche più importanti del Toro argentino.

«Lautaro Martinez si fa sempre trovare libero e non so come i difensori non gli siano mai vicini. Anche Thuram però e Barella gli hanno fatto due assist perfetti. Davanti alla porta è un grande campione».