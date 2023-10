Inter, l’appello del club ai tifosi per la Champions

di Redazione, pubblicato il: 09/10/2023

(Inter) Champions League sempre più importante, il club lo sa e fa partire la corsa verso Inter Salisburgo. Con un post sui social ufficiali viene lanciato un appello caldo ai tifosi a sostenere la squadra in un impegno decisivo per il passaggio agli ottavo di finale.

“L’urlo di San Siro, il calore dei suoi tifosi: fondamentali nello spingere l’Inter nel successo contro il Benfica. Un’unità di intenti strepitosa che ha letteralmente incendiato il clima allo stadio. Servirà lo stesso supporto nella terza giornata, per continuare a macinare punti nel girone di Champions League. L’appuntamento da segnarsi in rosso sull’agenda è Inter-Salisburgo, martedì 24 ottobre alle 18:45 al Meazza. Proprio per i possessori del Champions Pack per 3 giorni è attiva una promo flash: potranno portare 3 amici allo stadio, acquistando i biglietti nella sezione dedicata. Sono attive promozioni per Under30 e Under16, con prezzi dedicati e vantaggiosi”.