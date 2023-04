Inter, la Champions stravolge mercato e calendario

di Redazione, pubblicato il: 21/04/2023

(Inter) La qualificazione alle semifinali di Champions League modifica profondamente il calendario dei prossimi turni di campionato. La Gazzetta dello Sport anticipa le comunicazioni della Lega che arriveranno in giornata.

“Oggi la Lega Serie A renderà noto il calendario degli anticipi e dei posticipi della 33ª (2-3-4 maggio) e della 34ª giornata (6-7-8 maggio), ma è già deciso che Milan e Inter, avversarie della doppia semifinale di Champions League (10 e 16 maggio), giocheranno in entrambi i turni lo stesso giorno ovvero mercoledì 3 e sabato 6.”

Dunque Hellas Verona Inter si giocherà mercoledì 3 maggio mentre Roma Inter andrà in scena all’Olimpico sabato 6 maggio.

Ma non è solo il calendario ad essere stravolto dagli impegni europei.

Anche il mercato della prossima estate potrebbe essere profondamente condizionato dal percorso europeo.

Il cammino continentale della squadra di Inzaghi porterà nelle casse nerazzurre circa 80 milioni di euro. Risorse fresche e non considerate nel bilancio nerazzurro di questa stagione. Le previsioni infatti erano quelle di eliminazione dal girone di Champions ed ricavi a bilancio erano dunque quantificati sulla base di questa ipotesi. Il tesoretto che arriverà dall’Uefa permetterà dunque di evitare cessioni importanti e dolorose.

Tutto ciò ovviamente ammesso che l’Inter centri il quarto posto utile per la partecipazione alla massima competizione europea anche per la prossima stagione. In caso contrario mancherebbero le risorse importanti della Champions per il prossimo anno e dunque tornerebbe di attualità la necessità di cambiamenti profondi della rosa.