Inter-Juventus, i bianconeri recuperano due pedine importanti

Buone notizie dall'infermeria in casa Juventus. Secondo quanto ha riportato Sky Sport quest'oggi, dopo l'allenamento, Andrea Pirlo può sorridere in vista del big match contro l'Inter.

I bianconeri, infatti, hanno recuperato due pedine fondamentali come McKennie e Chiesa che si erano infortunati durante la scorsa partita di campionato contro il Sassuolo.

Due pericoli in più, per l'Inter, che ha il peso di non poter sbagliare una partita fondamentale, dopo i due risultati negativi contro Samp e Roma, per non dire (quasi) addio al treno scudetto.